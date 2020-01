Höchstleistungen bei bester Stimmung

Neumünster

„Eine tolle Veranstaltung!“, schwärmte Kira Meister bereits im Foyer. „Auf den Ball des Sports in Neumünster freue ich mich das ganze Jahr“, sagte die junge Kielerin. Eigentlich sei sie kein ausgemachter Ball-Fan, doch die Veranstaltung in den Holstenhallen besuche sie jetzt bereits zum dritten Mal. „Die Leute haben sich fein gemacht, leidenschaftliche Standardtänzer kommen auf ihre Kosten, und trotzdem geht es hier locker zu. Diese Mischung macht den Ball einzigartig“, meinte die 25-Jährige, stellte ihr Glas ab und machte sich auf den Weg zur Halle 1.

Die Roten Hosen versetzten die Gäste ins Staunen

Die Liveband Toni Gutewort and his Dance Orchestra hatte die Bühne verlassen, und Moderator Lars Bente kündigte die Roten Hosen an. Mit ihrer neuesten Show „Mahana – ein Paradies in Gefahr“ begeisterten die Gut-Heiler Akrobaten Publikum wie Organisatoren gleichermaßen. Am Rand des Geschehens machten sich die Vorsitzende des Kreissportverbandes (KSV) Ute Freund, Oberbürgermeister Olaf Tauras und Markus Küstner vom Sportpool Neumünster bereit. Gleich sollte es zum Höhepunkt des Abends, der Proklamation der Sportler des Jahres, kommen. Gespannt warteten die sechs nominierten Einzelsportler und die drei Mannschaften auf den großen Augenblick.

Junge Sportler machten das Rennen

Lars Bente machte es spannend. Er begann mit Platz drei bei den Damen. Bronze ging an die Leichtathletin Maike Haiduk (15) vom TSV Gadeland/LGN, auf Platz zwei konnte sich die 14-jährige Fußballerin Hannah Günther von der SpVg Eidertal Molfsee durchsetzen, und zur diesjährigen Sportlerin des Jahres wählten der KSV, die Sportredaktion des Holsteinischen Couriers, der Vorstand des Sportpools und die Öffentlichkeit die Leichtathletin Johanna Schulz (25) vom SC Rönnau 74. In einer Videobotschaft bedankte sich die Bronzemedaillen-Gewinnerin für die „große Ehre“.

Bei den Herren setzte sich erneut der Badmintonspieler Bjarne Geiss (22) von Blau-Weiß Wittorf als Sportler des Jahres durch. Platz zwei ging an den Schwimmer Felix Winkler (14) von der FTN/Startgemeinschaft, gefolgt vom PSV-Schwimmer Ullrich Krug (60).

Bei der Mannschaft des Jahres gab es zwei Sieger: die Badminton Mannschaft von Blau-Weiß Wittorf und die Roten Hosen vom SC Gut-Heil. Über Platz drei freuten sich die Fußballer vom SV Tungendorf. Es folgte tosender Applaus für Neumünsters Sportelite, dann hieß es wieder Tanz, Unterhaltung und Amüsement für Jedermann.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.