Neumünster

„Wir sind überglücklich, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen“, freut sich Imke Tavormina. Dass der „Neustart“ gleich mit der Einweihung der neuen Freilichtbühne Neumünster einhergeht, freut die Leiterin der vor 31 Jahren gegründeten Ballettschule ganz besonders.

Freilichtbühne ideal für das Programm

„Unsere Nachbarn, die Inhaber der Rock-Pop-Musicschool, haben die Bühne im Mai erworben und im Garten hinter der Musik- und Ballettschule aufgebaut“, erzählt die Ballettpädagogin und Choreografin. „Die Bühne und ihre Umgebung sind ideal für das Programm unseres Ballettabends.“

Ein Feuerwerk aus 28 Solovariationen

Ihre Schülerinnen werden Solovariationen aus dem Bereich des klassischen Balletts und Darbietungen aus dem modernen Tanz präsentieren. Auf ihrer Reise durch die Welt des Balletts werden die Elevinnen der Stufe Intermediate einen Einblick in ihre Ballettprüfung geben, die sie vor kurzem absolviert haben.

Den Höhepunkt des Abends bildet ein Feuerwerk aus 28 anspruchsvollen Solovariationen aus bekannten klassischen Balletten, wie Schwanensee, La Bayadere, Dornröschen oder Giselle.

Ein Programm für alle Generationen

Der Jahreszeit entsprechend, werden eine Sonnenblume und ein Käfer beim Sommerballettabend zu Gast sein. Kleine Zuschauer werden ihre Freude haben. Moderne Tänze aus den Ballettprüfungen der Royal Academy of Dance sowie selbst kreierte Tanzkompositionen der Schülerinnen runden das Programm ab.

Der sommerliche Ballettabend findet am Sonntag, 13. Juni, um 17 Uhr auf der Freilichtbühne Neumünster in der Wittorfer Strasse 130 statt. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro (Kinder bis 12 Jahre 7 Euro) gibt es nach vorheriger telefonischer Anmeldung über die Ballettschule Tavormina. Tel. 04321/7 97 76. Sollte die Veranstaltung aufgrund einer erneuten Notbremse oder eines Unwetters verschoben werden, wird sie am 29. August 2021 um 17 Uhr nachgeholt.