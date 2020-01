„Tanzen vermittelt ein Freiheitsgefühl“

Neumünster

Drei Elevinnen berichten über Disziplin, innere Haltung und öffentliche Auftritte. Ein Leben ohne Tanz ist für Laila Schwarz (14), Liv Voss (17) und Johanna Steffens (18) nicht vorstellbar. Drei- bis viermal in die Woche kommen die drei Schülerinnen in die Tanzschule Tavormina, um für jeweils anderthalb Stunden ihre Technik und ihren tänzerischen Ausdruck zu perfektionieren. Als drei von insgesamt elf Elevinnen der Berufsausbildungsklasse absolvierten sie Ende letzten Jahres das Vocational Ballettexamen der Royal Academy of Dance. Ende Januar kamen die Ergebnisse per Mail.

Mit Auszeichnung bestanden

Mit Noten von „Distinction“ (mit Auszeichnung) bis „Merit“ (lobenswert) attestierte die Londoner Ballettprüferin den acht jungen Tanzschülerinnen (13 bis 14 Jahre) herausragendes Können und den drei Elevinnen der Stufe Advanced (16 bis 18 Jahre) die Zugangsvoraussetzungen zum Theatertanz-Studium an internationalen Tanzakademien.

Mit Applaus belohnt

„Ballett macht mir so viel Spaß, dass ich mich jedes Mal aufs Training freue“, sagte Laila Schwarz. Die 14-jährige Einfelderin tanzt seit elf Jahren. Für das Ballettexamen hat sie zwei Jahre trainiert, Solotänze und Freiübungen einstudiert und das französische Positionsvokabular gelernt. Sie habe es auf Anraten ihres Sportlehrers auch mal mit Schwimmen probiert, aber Ballett gefällt ihr viel besser. „Ich mag das Elegante, und ich liebe es auf der Bühne zu stehen“, erklärte die Schülerin. „Hier kann man zeigen, was man gelernt hat und wird mit Applaus belohnt.“

Mit absoluter Disziplin

Auch für Johanna Steffens hat die Bühne „eine große Anziehungskraft“. Die 18-Jährige tanzt seit 14 Jahren, macht in diesem Jahr Abitur und hat überlegt, sich für ein Theatertanz-Studium zu bewerben. „Um diese Entscheidung sicher fällen zu können, habe ich in den letzten Osterferien einen Kurs an der Palucca Hochschule für Tanz in Dresden belegt“, erzählte sie. In dieser Woche habe sie hautnah erlebt, was es bedeute, eine professionelle Tänzerin zu sein: „absolute Disziplin und die Abhängigkeit vom eigenen Körper.“

Mit Leidenschaft für Hip-Hop und Ballett

Liv Voss pflichtete ihr bei. Auch die 17-jährige Bad Bramstedterin ist eine leidenschaftliche Tänzerin. Sie hat jahrelang in der Hip-Hop-Mannschaft ihres Heimatortes getanzt und vor zehn Jahren mit dem Ballett begonnen. „Eine Karriere als Profitänzer ist nach zehn bis 15 Jahren vorbei. Man verdient wenig Geld, ist viel auf Reisen, und man braucht Menschen, die einen auffangen, wenn es mal nicht so gut läuft“, sagte die junge Frau. „Darüber muss man sich im Klaren sein.“

Sie selbst könne sich eine Ausbildung zur Tanzpädagogin vorstellen. Imke Tavormina ist ihr großes Vorbild. „Sie stellt hohe Qualitätsansprüche an Haltung und künstlerischen Ausdruck, wird dabei nicht müde, uns zu ermutigen und legt großen Wert auf das Gemeinschaftsgefühl“, beschreibt Liv Voss das intensive Training. „Um Musik zu spüren und mit dem Körper interpretieren zu können, muss man sehr genau hinhören. Das schärft die innere Haltung“, sagte Liv Voss. „Tanzen vermittelt ein Freiheitsgefühl.“

