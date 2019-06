Neumünster

Die Bundespolizisten bekamen heraus, dass sie aus dem Krankenhaus abgehauen war. Sie wurde in Obhut genommen und in Begleitung eines Bundespolizisten wieder in die Klinik gebracht.

Mann leistete erheblichen Widerstand

Die zweite Person, ein Mann, leistete erheblichen Widerstand, als die Beamten seine Personalien feststellen wollten. Er schlug sogar einen Beamten ins Gesicht. Er musste fixiert werden, verhielt sich auf dem Weg zur Dienststelle aber weiter aggressiv und beleidigte die Bundespolizisten. Ein Alkoholtest ergab 1,63 Promille. Er erhielt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr.

