Außer den Traktorfahrern waren weitere Bauern mit Pkw gekommen; rund 50 Personen standen auf der Wiese neben der Autobahn. "Wir hatten uns so aufgestellt, dass die Autofahrer uns gut sehen konnten, aber nicht von unseren Fahrzeugen geblendet wurden", sagte Markus Kühl, Landwirt aus Wasbek bei Neumünster und aktiv in der Bauern-Gemeinschaft "Land schafft Verbindung", die seit Monaten für faire Preise und mehr Anerkennung kämpft.

Autofahrer winkten und hupten freundlich

Viele vorbeifahrende Autofahrer und alle Milchlaster hupten, winkten freundlich und hielten die Daumen hoch. Ähnlich sah es an den drei anderen Orten entlang der Autobahn 7 in Schleswig-Holstein aus, an denen weitere Bauern standen.

In Koblenz tagen gerade die EU-Agrarminister, um über die nächste Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik zu diskutieren. Auch dort protestierten am Dienstag zahlreiche Landwirte gegen zu hohe Auflagen; sie fordern auch, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe stärker zu berücksichtigen.

Unterstützung für die Bauern in Koblenz

"Mit der Aktion an der Autobahn wollten wir unsere Berufskollegen in Koblenz symbolisch unterstützen. Viele wären gern selber zum Protestieren hingefahren, aber können nicht so lange von ihren Höfen runter", sagte Markus Kühl. Sogar ein Profifotograf von Steinburger Agraraction war vor Ort in Neumünster und machte beeindruckende Bilder mit einer Drohne.

