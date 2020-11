Die Baugenossenschaft Holstein in Neumünster hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 hinter sich. Die Mitglieder bekommen eine Dividende von 4 Prozent ausgeschüttet. Allerdings waren am Stichtag 36 der 2506 Wohnungen in Neumünster nicht vermietet. Handwerker sind immer schwerer zu bekommen.