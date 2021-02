Das Deutsche Rote Kreuz Neumünster will seinen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern endlich ein Zuhause schaffen. Der Verband hat ein Grundstück an der Bachstraße gekauft und baut dort ein zweistöckiges Gebäude, in das die Bereitschaft, der Sanitätsdienst und das Jugendrotkreuz einziehen sollen.