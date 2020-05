Stadtbücherei am 5. Mai wieder geöffnet

Neumünster

Carsten Hillgruber, Erster Stadtrat, ist froh, dass es trotz schwieriger Bedingungen wieder ein erstes Angebot in Neumünster gibt: "Die Stadtbücherei ist ein sehr beliebter Ort, der vielen Menschen in Neumünster ebenso wie uns als Stadtverwaltung am Herzen liegt. Unser Team hat viel Arbeit investiert, damit die Stadtbücherei, wenn auch in etwas ungewohnter Form, wieder öffnen kann", sagte Hillgruber.

Klaus Fahrner, Leiter der Stadtbücherei, hat die Umsetzung der Wiedereröffnung vorbereitet: „Wir sind im landesweiten Austausch mit den anderen Büchereien, um uns gegenseitig zu unterstützen und abzustimmen", sagte er. Es gelte, zahlreiche Hinweise zu beachten, die die Büchereizentrale Schleswig-Holstein in Abstimmung mit dem Bildungsministerium den Büchereien an die Hand gegeben habe.

Zeitgleich nur 30 Personen im Gebäude

So erfolgt der Neustart zunächst mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Von Dienstag bis Freitag öffnen die Türen zwischen 10 und 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Am Sonnabend ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Durch Zugangskontrollen ist nur ein begrenzter Einlass von zeitgleich 30 Personen im Gebäude möglich. Beim Eintritt werden die Leserausweise mit dem Datum durch eine Sicherheitskraft gescannt.

Auch bei der Ausleihe gibt es zunächst Beschränkungen. Möglich ist vorerst nur die Ausleihe und Rückgabe von Medien mit einem Richtwert des Aufenthalts von rund 15 Minuten, um die Warteschlange vor dem Eingang in erträglichen Grenzen zu halten. Alle Sitz- und Arbeitsplätze innerhalb der Bücherei wurden vorerst entfernt, sodass ein längerer Aufenthalt nicht möglich ist. Eine reine Rückgabe von entliehenen Medien bleibt permanent über die Rückgabebox außen am Gebäude möglich.

Besucher können sich über Warteschlange informieren

Da es während der Öffnungszeiten phasenweise zu Wartezeiten kommen wird, können sich Besucher telefonisch über die augenblickliche Länge der Warteschlange erkundigen (Tel. 04321/9423703). Wer die Bücherei betreten möchte, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Stadtrat Hillgruber bittet um Verständnis für die strengen Maßnahmen: "Einiges, was unsere Büchereien gemütlich, einladend und interessant macht, können wir vorerst nicht wie bisher ermöglichen. Je besser sich alle an die Regeln halten, desto schneller können liebgewordene Gewohnheiten wieder genossen werden", sagte er.

In Einfeld wird am Donnerstag geöffnet

Die Stadtteilbücherei Einfeld öffnet am Donnerstag, 7. Mai, um 15 Uhr wieder. Dort können sich maximal fünf Personen gleichzeitig aufhalten. Auch hier sind Desinfektionsmittel, Acrylglas-Trennwände und eine Einlasskontrolle zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen notwendig. Die Stadtteilbücherei Tungendorf im Volkshaus bleibt den Mai hindurch noch geschlossen.

