Neumünster

Matthias "Festus" Plieth hat diese guten Nerven. Zum 18. Mal haben die Holstenhallen den Veranstaltungsmanager als Mann für die technische Aufbauleitung engagiert. Er selber sieht sich eher als Platzmeister und hat besonders am Montag und Dienstag am meisten zu tun. Am Mittwoch um 9 Uhr öffnet die Messe ihre ...