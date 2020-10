"Was die Volksvertreter in der Hauptstadt Berlin von Neumünster lernen können" - das stellt die Interessengemeinschaft Berliner-Brandenburgischer Schausteller fest: Die Stadt Neumünster sei ein Vorbild für Berliner Senatspolitiker, denn dort würden die Schausteller in ihrer Existenznot unterstützt.

Von Thorsten Geil