Neumünster

Die Stadtwerke hatten Michaelis Anfang Januar als Helfer in der Not für eine Rückkehr gewonnen. SWN waren zuletzt in eine wirtschaftliche Krise geraten. Michaelis war längst im Ruhestand, hatte das städtische Energieunternehmen bis 2011 zehn Jahre lang als Geschäftsführer geleitet. Er hatte immer gesagt, dass er nur möglichst kurz bleiben möchte.

Auch private Gründe führten zum Rückzug

„Der Grund für den Rückzug ist, dass die wichtigsten Projekte auf den Weg gebracht sind und der neue Geschäftsführer Michael Böddeker sich nun umfangreich in alle Themen einarbeiten konnte. Zudem bewogen ihn private Gründe, vorzeitig seinen Vertrag aufzulösen“, sagte SWN-Sprecher Niklas Grewe gestern. Michaelis hatte in nicht öffentlicher Sitzung am Dienstag auch den städtischen Hauptausschuss bereits darüber informiert.

