Bildungszentren mit vielen Profilen

Neumünster

Innerhalb von drei Jahren können Schüler dort ihr Abitur, die allgemeine Hochschulreife, in neun verschiedenen Oberstufenprofilen der Fachrichtungen Wirtschaft, Berufliche Informatik, Technik sowie Gesundheit und Soziales absolvieren.

Neun Oberstufenprofile und Türkisch als zweite Fremdsprache

Vielfalt haben die Schulen auch bei den zweiten Fremdsprachen mit Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch und Dänisch zu bieten, die jeweils auch neu begonnen werden können. Die drei RBZ in Neumünster betreiben ein gemeinsames, zentrales Bewerbungsverfahren für die Beruflichen Gymnasien (BG). Neben Schülern aus zehnten Klassen von Regional- und Gemeinschaftsschulen richtet sich das Angebot auch an Schüler aus neunten Klassen von G8- oder solchen aus zehnten Klassen von G9-Gymnasien, die sich in der Oberstufen für ein beruflich orientiertes Profil interessieren.

Infoabende für Eltern und Schüler

Der Informationsabend für das BG Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik an der Theodor-Litt-Schule, Parkstraße 12 -18, beginnt am Dienstag, 21. Januar, um 18 Uhr in der Aula. Das BG Technik der Walther-Lehmkuhl-Schule, Roonstraße 90, lädt für Donnerstag, 23. Januar, ab 18.30 Uhr in die Mehrzweckhalle ein. Am Dienstag, 28. Januar, folgt dann ab 18 Uhr in der Sporthalle der Abend für das BG Gesundheit und Soziales, Ernährung sowie Biotechnologie der Elly-Heuss-Knapp-Schule, Riemenschneiderstraße 1.

Schnuppertage in den Beruflichen Gymnasien möglich

Alle drei Regionalen Berufsbildungszentren bieten laufend die Möglichkeit, über einen Schnuppertag probehalber am Unterricht der 11. Klassen teilzunehmen und somit eine Entscheidungshilfe bei der Wahl unter der Vielfalt des Profilangebots zu erhalten. Alle Informationen dazu sind auf der Homepage der jeweiligen Schule zu finden.

Informationsblätter und Bewerbungsformulare liegen bei den Schulen bereit oder können über deren Homepage bezogen werden:

www.ehks-nms.de

www.tls-nms.de

www.wls-nms.de

