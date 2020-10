In keinem anderen Amtsgericht gibt es so viele „beschleunigte Verfahren“ wie in Neumünster. In Einzelfällen wird Tätern der Prozess am selben Tag gemacht. Das liegt auch an Amtsgerichtsdirektor Andreas Martins. „Neumünster arbeitet da vorbildlich“, betonte Oberstaatsanwalt Ingo Plewka.