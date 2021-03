Neumünster

„Die Großflecken-Maßnahme soll zügig in 2021 bis 2023 umgesetzt werden“, lautete der Antrag der SPD-Fraktion, dem nach kurzer Debatte am Ende auch die Grünen, FDP, Linke und LKR folgten.

Olaf Tauras, der noch nie ein Freund der großen Lösung bei der Großflecken-Sanierung war, wollte die Umgestaltung mit geschätzten Kosten von rund sieben Millionen Euro auf 2026 verschieben. Damit weiß er die Beschicker des Wochenmarktes, den Stadtmarketing-Verein und weite Teile des Einzelhandels am zentralen Marktplatz der Stadt hinter sich.

Einzelhändler in Neumünster befürchten eine jahrelange Baustelle

Sie alle befürchten eine jahrelange Baustelle, wenn die großen Granitsteine alle einzeln aus dem Boden geholt, gerade gesägt und wieder neu verlegt werden müssen. Das ist jedenfalls die zuletzt diskutierte Variante, wie man die 30 Jahre alte Pflasterung vernünftig begehbar machen will.

In der vorvergangenen Woche hatte der parteilose OB-Kandidat Memet Celic allerdings eine Technik vorgeschlagen, mit der die Steine nur abgeschliffen und aufgeraut würden. Da dabei auch auf deutlich kleineren Feldern gearbeitet werden könnte, wären die Nutzung des Platzes kaum eingeschränkt.

Großflecken: Sanierung kostet mehrere Millionen Euro

Dieser Vorschlag war in der Haushaltsdebatte der Ratsversammlung am Dienstag aber natürlich kein Thema. „Jetzt ist jedenfalls Schluss mit Verschieben der Maßnahme. Alles ist vorbereitet, wir wollen mit der gesamten Sanierung loslegen“, sagte Franka Dannheiser (SPD). Die Kosten von 7,08 Millionen Euro erschienen ihr auch zu hoch, sie dürften bei maximal 6,21 Millionen Euro liegen, so Dannheiser.

Da die Sozialdemokraten die gesamte Haushaltssitzung mit am besten vorbereitet hatten und für nahezu alle ihre Änderungswünsche eine Mehrheit bekamen, klappte das auch mit dem Großflecken.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die CDU hatte widersprochen und wollte es bei der (schon beschlossenen) Sanierung des Radwegs und den Querungen für Fußgänger belassen. „Damit können wir anfangen, aber mehr ist finanziell nicht zu verantworten“, sagte die CDU-Baufachfrau Helga Bühse. Ihr Antrag ging aber ebenso baden wie der des Bündnisses für Bürger. Die wollten das gesamte Projekt bis auf den Radweg neu denken und auf 2026 verschieben.