Bei der Sperrmüllentsorgung haben einige Menschen kaum Skrupel. Das zeigt ein Ortstermin mit der Sperrmüll-Kolonne in Neumünster. Vom Plüschtier bis zum Küchenmesser wird an der Straße alles entsorgt. Das Technische Betriebszentrum Neumünster hat gegen die Übeltäter aber nichts in der Hand.