Neumünster

Aus Sicht von Jan Borgmann, Leiter des Corona-Schnelltestzentrums in der Neumünsteraner Holsten-Galerie, ist der Abrechnungsbetrug bei Schnelltests auch ein Vertrauensproblem. Menschen würden misstrauisch und nutzten dadurch ein wichtiges Instrument zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht mehr. Der Betrug an sich verwundert Borgmann nicht.

Fehlende Vorgaben bei der Datenerfassung und ausbleibende Kontrollen der Zentren ließen krimineller Energie fast freien Lauf. „Da muss etwas passieren. Wer es am Ende kontrolliert, ist im Grunde egal. Hauptsache es macht jemand“, sagt Borgmann.

17 Mitarbeiter im Testzentrum

Am Mittwochvormittag ist es im Schnelltestzentrum in der Holsten-Galerie nach dem ersten Andrang am Morgen ruhig. Betreiber ist die Firma Sanovia, die auch in Hamburg und Wetzlar eine entsprechende Teststelle in Einkaufscentern aufgebaut hat.

Zwischen Montag und Sonnabend stehen die Türen täglich für neun Stunden offen, 17 Mitarbeiter von Empfang, über Testabnahme bis zur Auswertung sind hier beschäftigt. Etwa 350 Tests am Tag führe man durch, sagt Borgmann. Als noch strengere Corona-Regeln galten, zum Beispiel zum Einkaufen, seien es auch mal 1000 pro Tag gewesen.

Registrierung zum Test und Information über das Ergebnis laufen per QR-Code sowie E-Mail-Benachrichtigung. Die Erfassung des gesamten Prozesses läuft über die Software „Testflow“, ein Test-Management-System. Und hier liegt laut Borgmann eine Grundlage des Problems. Solche Systeme oder bestimmte Sicherheitsstandards sind nicht flächendeckend vorgeschrieben. Klar, auch der Betreiber wolle Geld verdienen, sagt der Zentrumsleiter.

Aber man habe einen Anspruch „ehrlich und sauber“ zu arbeiten. Daher investiere man in solch eine Software. Die an Kassenärztliche Vereinigung und Gesundheitsamt gemeldeten Zahlen kämen direkt aus dem System. „Es kann niemand abgerechnet werden, der nicht im System ist“, erklärt Borgmann. Solange die Zahl der abzurechnenden Schnelltests aber per schnell geschriebener E-Mail übermittelbar sei, werde es Betrügern „besonders leicht gemacht“, sagt er.

Das zweite Problem seien ausbleibende Kontrollen. Von Ordnungs- und Gesundheitsamt werde man zwar sehr regelmäßig vor Ort kontrolliert. Doch geht es dabei laut Borgmann um Hygienevorschriften, die Einhaltung der Abstände und die Lagerung des Tests. Ein Blick aufs System, auf Zahlen und Abrechnung bleibt dabei aus. Und daran wird sich wohl auch nichts ändern.

Keine Kapazitäten für Kontrollen

Stephan Beitz, Sprecher der Stadt Neumünster, bestätigt, dass es stichprobenartige Kontrollen in Sachen Hygieneeinhaltung und Testabnahme gebe. Eine Ausweitung der Kontrollen, die Abrechnungen inbegriffen, sei nicht geplant. „Eine Ausweitung wäre aufgrund der Kapazitäten und diversen anderen Aufgaben von zentraler Bedeutung des Gesundheitsamtes nur schwer realisierbar“, sagte Beitz. Insgesamt gibt es 18 Testzentren in Neumünster, die täglich mehr als 1500 Tests durchführen. Der Stadt sei bislang kein Betrugsfall bekannt, ergänzte Beitz.

Gleiches Bild im Kreis Rendsburg-Eckernförde, wo es knapp 80 Teststationen gibt: Das Gesundheitsamt übernehme vor allem hygienische Kontrollen, sagt Sebastian Offt, Koordinator der Testzentren im Kreis. Allerdings habe der Kreis im Vorwege „größten Wert“ darauf gelegt, die privaten Anbieter persönlich kennenzulernen und zum Beispiel die Räume zu inspizieren. „Wir haben uns nicht auf eingesendete Hygienkonzepte verlassen“, sagt Offt.

Kein Betrugsfall bekannt

Auch ihm ist kein Betrugsfall bekannt. Es sei schade, dass die „aufkommenden Verdachtsmomente“ ein schlechtes Licht auf viele Betreiber werfen würden. „Es ist uns wichtig zu sagen, dass die allermeisten Betreiber einen guten und gewissenhaften Job machen und ein wichtiger Bestandteil in der Pandemiebekämpfung sind“, ergänzt der Koordinator.