Heftiger Einsatz: In der Nacht zu Sonnabend wurde in Neumünster gegen 1 Uhr ein Polizist bei einem Einsatz in Gadeland verletzt. Eine Geburtstagsfeier war in eine Schlägerei ausgeartet, sodass die Polizei gerufen wurde. Als schon fast Ruhe herrschte, eskalierte der Einsatz im Treppenhaus.