Am letzten Tag der Aktion Stadtradeln findet am Freitag (24. Mai) noch eine Premiere statt: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt zur ersten Bike-Night ein. Ab 21 Uhr wollen die Neumünsteraner gemeinsam in den Sonnenuntergang radeln. Die Strecke wird etwa 16 Kilometer lang sein.