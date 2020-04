Keine Neuinfektionen, nur wenig Verstöße

Neumünster

„Die Feiertage verliefen ruhig und wir sind ausgesprochen zufrieden mit dem Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Neumünster. Lediglich einige Male mussten Gruppen von jungen Erwachsenen auf Schulhöfen und Bolzplätzen ermahnt und der Plätze verwiesen werden. Am Karfreitag bereiteten uns einige Verstöße von Geschäftsleuten Arbeit“, zog Timo Adrian von der Abteilung Ordnungsangelegenheiten eine erste Bilanz des Osterwochenendes. Ein unrechtmäßig geöffnetes Geschäft musste laut Adrian am Karfreitag geschlossen werden. Der Besitzer hatte gegen das Ladenöffnungszeitengesetz verstoßen.

In der Innenstadt sowie auf Spiel- und Bolzplätzen wurde genauer hingeschaut

Der Kommunale Ordnungsdienst sowie Personal der Kitas und weitere Mitarbeiter der Stadt seien am Wochenende und an allen Feiertagen in jeweils zwei Schichten mit mehreren Teams im gesamten Stadtgebiet im Einsatz gewesen, um die Einhaltung der Corona-Auflagen zu kontrollieren. Neben der Innenstadt, den Restaurants, Cafés und Gaststätten schaute man von Seiten der Stadt unter anderem am Einfelder See, den Schulhöfen und Bolzplätze sowie auch auf den 78 Spielplätzen genauer hin.

Keine neuen gemeldeten Corona-Infektionen im Stadtgebiet

Eine gute Nachricht hatte auch das Neumünsteraner Gesundheitsamt zu vermelden: Über das Osterwochenende gab es keine weiteren bestätigten Fälle einer Covid-19-Erkrankung. Mit Stand vom Ostermontag um 12 Uhr waren im Stadtgebiet demnach 42 Patienten am Coronavirus erkrankt, von denen drei nach Angaben des Gesundheitsamtes nach wie vor im Friedrich-Ebert-Krankenhaus behandelt werden. Elf Personen gelten als genesen. Diese Zahl hatte am Karfreitag noch bei acht gelegen. Zudem sind derzeit 74 Bürger vom Fachdienst Gesundheit unter Quarantäne gestellt worden (Stand Karfreitag: 83).

