Brandgefahr im Dosenmoor extrem hoch

Bei leichtem Regen auf die mittlerweile extreme Brandgefahr im über 500 Hektar großen Dosenmoor zwischen Bordesholm und Bordesholm hinzuweisen, ist nicht einfach: Gerrit Werhahn von der Stiftung Naturschutz und Björn Rickert vom Naturschutzbund gelang das am Donnerstag bei einem Termin allerdings sehr anschaulich. Ihr Appell: Besucher sollten vor allem aufs Rauchen verzichten – verboten ist es.

Wetterdienst sagt schönes Wetter an

Der Stiftung Naturschutz gehören mit 300 Hektar über die Hälfte des Naturschutzgebiets. Im Eigentum des Naturschutzbunds sind 85 Hektar. Die extreme Trockenheit seit Mitte März hat das Moor ausgetrocknet, warnt Rickert. Der Regen der letzten 48 Stunden habe die Lage oberflächlich etwas entschärft. „Aber in Teilbereichen ist das Torf bis einen Meter knochentrocken.“ Und laut Wetterdienst ist ab Sonntag wieder trockene und warme Witterung angesagt.

Pfeifengras entzündet sich schnell

Das Schlimme an der Wetterlage der letzten Wochen sei, dass der Ostwind sehr trocken gewesen sei. Dadurch hätten die Hochflächen bereits den August-Zustand. „Das Pfeifengras ist braun. Junges Grün dazwischen ist spärlich. Das Ganze ist wie eine Zunderschicht. Ein Funke, und man hat schnell einen großen Flächenbrand. Mit dem Wollgras verhält es sich ähnlich“, warnt Rickert.

Erste Moorbrände gab es schon

Die ersten drei Moorbrände sind in den letzten Wochen bereits in Schleswig-Holstein ausgebrochen, zuletzt im „Wilden Moor“ bei Jevenstedt, betonte Werhahn, der seitens der Stiftung derzeit für die Wiedervernässung von Flächen zuständig ist, deutlich machte. Die Kreisfeuerwehr Rendsburg-Eckernförde sprach damals bereits von einer „kritischen Lage“. Diese wird sich bei Trockenheit demnächst auch wieder verschärfen. „Bei Wäldern ist die Stufe 3 von 5 und bei Grasflächen war schon die Stufe 4 von 5 ausgerufen“, so Rickert.

Letzter Großbrand im Dosenmoor 2009

Seit dem Extrem-Sommer 2018 hatte sich das Naturschutzgebiet Dosenmoor gerade erst wieder erholt. Die Wasserreservoire waren im Februar ausgeglichen gewesen. „Die Dosenbek ist sogar über die Ufer getreten“, so Rickert. Das sei aber wieder Geschichte. Den letzten großen Moorbrand hatte es im Dosenmoor 2009 gegeben. 25 Hektar waren damals verbrannt. Wegen des dichten Qualms waren Bahnstrecke und Autobahn 7 gesperrt gewesen. Nach elf Jahren sind die Auswirkungen des Großbrands, der die Feuerwehren über Wochen in Atem hielt, noch zu registrieren. „Die Birken, die wir im Moor eigentlich gar nicht haben wollen, haben sich auf dem verkohlten Boden gut entwickelt“, so Rickert.

Corona-Pandemie lockt mehr Gäste ins Moor

Warnschilder, die auf die extreme Brandgefahr hinweisen, werden Stiftung und Naturschutzbund nicht aufstellen. An die Spaziergänger, die wegen der Corona-Pandemie in einer deutlich größeren Zahl momentan die Ruhe und Weite im Moor suchen, appellieren beide, sich verantwortungsvoll zu verhalten und die Wege nicht zu verlassen.

