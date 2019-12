Nach Hausbrand: Turmkonzert in Gefahr?

Neumünster

Der Brand des Eckhauses am Großflecken 35 am Dienstag, 26. November, bringt auch die Planungen für das Turmkonzert durcheinander. Noch immer sind die über der Targobank liegenden Wohnungen wegen der starken Rußverschmutzung gesperrt. An deren Fenstern stehen aber traditionell an Heiligabend die Blasmusiker, denen tausende Neumünsteraner beim legendären Turmkonzert zuhören. Ist dieses Weihnachts-Highlight etwa in Gefahr?

Norbert Schrinner : " Turmkonzert findet statt"

"Nein, ich gehe davon aus, dass das Turmkonzert stattfindet", sagt Horst Schrinner, der das Event vom ersten Tag an organisiert und bereits wieder mit der Vorbereitung beschäftigt ist. "Zur Not kann das Konzert auch nur in dem Turm auf der anderen Straßenseite stattfinden. Dann bespielen wir sämtliche Etagen, oder es gehen noch mehr Bläser auf das Dach vom Klatsch-Palais." Horst Schrinner ist sich sicher: "Wir werden eine Lösung finden."

Um 12 Uhr beginnt das Turmkonzert

Der Zeitplan jedenfalls steht schon. Ab 11 Uhr werden auch dieses Jahr zunächst die swingenden Nikoläuse spielen. Ab 12 Uhr beginnt dann das eigentliche Turmkonzert mit Musikern des Blasorchesters vom SV Tungendorf unter der Leitung des Dirigenten Jörg Wisper. Der Posaunenchor Bokhorst wird auf dem Dach des Klatsch-Palais' stehen.

Olaf Tauras und Stefan Block überbringen Weihnachtswünsche

Nachdem Oberbürgermeister Olaf Tauras und Probst Stefan Block ihre Weihnachtswünsche ausgesprochen haben, singen Christina Heeschen und Christian Funk den Weihnachtsklassiker "White Christmas". Das Finale bestreiten eine Abordnung der Neumünsteraner Chöre gemeinsam mit den Besuchern, begleitet vom Orchester unter der Leitung des Dirigenten Hans-Georg Wolos.

