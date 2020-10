Neumünster

Am 10. November und am 19. Januar 2021 treten selbstbewusste Dichter über 20 Jahren im Theater in der Stadthalle an. Am 15. Dezember sind dann die Jüngeren (bis 20 Jahre) an der Reihe. Die Moderation übernimmt jeweils der Poetry-Spezialist Björn Högsdal.

Im Theater Neumünster ist eine Maske erforderlich

Corona-Regeln: Im Theater in der Stadthalle Neumünster können immer bis zu zwei Personen aus einem oder zwei Haushalten nebeneinander sitzen. Bis zum Sitzplatz ist eine Maske erforderlich. Der Vorverkauf startet am Montag, 12. Oktober, im Kulturbüro am Kleinflecken 26 in Neumünster. Die Karten kosten 10 und 8 Euro, am 15. Dezember nur vier Euro.

