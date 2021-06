Neumünster

4000 Unterschriften von Wahlberechtigten aus Neumünster muss das Bündnis gegen die Teilprivatisierung zusammenbekommen, wenn das Begehren in einen Bürgerentscheid über die umstrittene Fragestellung münden soll. Unter Einhaltung der Corona-Regeln sollen am Sonnabend viele Gespräche geführt und Unterschriften gesammelt werden, kündigen die Initiatoren an.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bündnis wünscht sich mehr direkte Demokratie

In der Aktion sehen die Aktivisten von dem Bündnis einen Weg zu mehr direkter Demokratie in Zeiten der „Politikmüdigkeit“. Die Notwendigkeit sei schon angesichts der niedrigen Beteiligung von 35,1 Prozent bei den zurückliegenden Kommunalwahlen 2018 sowie nur 31,8 Prozent bei der Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten am vergangenen Sonntag deutlich geworden. Eine wachsende Kluft zwischen Politik und Bewohnerinnen und Bewohner, hat Martin Reinhardt, Mitinitiator des Bürgerbegehrens, ausgemacht. Die Teilprivatisierung sei von bislang angesprochenen Bürgern „durchweg“ kritisch kommentiert worden.

Lesen Sie auch: Neuer Vertrag geschlossen - Neumünsters Müll bleibt in der Stadt

Rat entscheidet im September über Teilprivatisierung

Eine Mehrheit der Rathausfraktionen werde bei der Entscheidung der Ratsversammlung im September, so fürchtet das Bündnis, mehrheitlich dem SWN-Vorschlag folgen und sich langfristig an Remondis, einen international handelnden Müllkonzern, binden. Und das für kurzfristige finanzielle Liquidität, moniert die Initiative. Renate Richter vom Bündnis sieht damit mehr Verlust als Gewinn für die Stadtwerke und die Stadt. Jochen Rathjen sieht darin auch die Gefahr, dass damit klimafreundliche, dezentrale Lösungen vor Ort behindert werden können.

Weitere Informationen gibt das Bündnis "Unsere SWN - unsere Wärme" auf seiner Webseite: www.unsere-swn-unsere-waerme.de