Zum zweiten Mal in Folge waren es sehr traurige Gildewochen in Neumünster, denn wegen der Corona-Pandemie mussten alle Veranstaltungen ausfallen. Die Bürgergilde zu Neumünster, die in diesem Jahr auf den Vogel schießen sollte, hat nun keinen neuen König. Aber die alte Majestät hat verlängert.