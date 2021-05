Neumünster

Die Bundespolizisten baten den Mann, einen 20-jährigen Tunesier, in Neumünster aus dem Zug. Das tat er noch, aber als er den Beamten zur Wache folgen sollte, wehrte er sich. Er fing an, die Beamten erst zu schubsen und dann nach ihnen zu schlagen und zu treten. Der Mann musste fixiert und so zur Dienststelle geführt werden, wie die Bundespolizeiinspektion Flensburg mitteilte.

Der Mann kam ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus

Da der junge Mann nach Einschätzung der Beamten verhaltensauffällig war und Tabletten dabei hatte, wurde ein Rettungswagen gerufen, der den Mann zu seinem eigenen Schutz ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus brachte.

Der 20-Jährige muss sich jetzt wegen der Schwarzfahrt, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 20 Uhr. Fälle dieser Art gibt es für die Bundespolizei immer wieder.