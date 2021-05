Neumünster

Die Streife der Bundespolizei war am vergangenen Sonnabend gegen 23.30 Uhr in der Bahnhofshalle in Neumünster unterwegs. Dabei sei den Beamten ein intensiver Haschisch-Geruch und eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen. Die jungen Leute hatten mit den Drogen allerdings nichts tun. Sie sollen der Streife berichtet haben, dass ein junger Mann sie um Feuer für eine vermeintliche Zigarette gebeten habe.

"Süßer Geruch" führt auf die Spur des Verdächtigen

Diesen 22-Jährigen konnte die Streife dann anhand der Beschreibung und am "süßen Geruch" auf Bahnsteig 3 schnell ausmachen. Auf der Wache der Bundespolizei im Bahnhof durchsuchten die Beamten den Rucksack des Tatverdächtigen. Darin hätten sich 55 Gramm Cannabiskraut, neun Gramm Cannabisharz, eine Cannabis-Pfeife, 170 Gramm mit Rauschgift versetzter Kuchenteig, eine Feinwaage, Opiat-Tabletten sowie Bargeld befunden, listet die Bundespolizei auf.

Reizstoffpistole sichergestellt

Außerdem soll der 22-Jährige eine Reizstoffpistole mit Pfefferkartusche mit sich geführt haben. Gegen den Tatverdächtigen würden jetzt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz erhoben, so die Bundespolizei. Deren Beamten hatten am Wochenende noch zwei weitere Fälle mit jeweils geringen Mengen Marihuana mit zwei Tatverdächtigen aufzunehmen. Ein 25-Jähriger war aufgefallen, weil er den Fahrstuhl zu den Bahngleisen verschmutzt haben. Ein 34-Jähriger trug im Bahnhof keinen Mund-Nasen-Schutz, roch aber stark nach Cannabis.