Ohne Fahrschein und Mund-Nasen-Schutz, dafür aber mit 2,6 Promille Atemalkohol: In diesem Zustand nahm die Bundespolizei an Gleis 4 im Bahnhof Neumünster einen 34-Jährigen in Empfang. Der Zugbegleiter im Regionalexpress hatte eine Streife angefordert. Der Mann war zur Festnahme ausgeschrieben.