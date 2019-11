Bundespolizei verhaftet gesuchten Dieb

Neumünster

Sie stellten seine Identität fest: Der Mann war 37 Jahre alt, stammt aus Armenien - und wurde per Haftbefehl gesucht. Das Amtsgericht Neumünster hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weil er Parfum in zwei Kaufhäusern gestohlen hatte und erwischt worden war.

Er sitzt in der JVA Neumünster

Der Mann wurde am Sonntag an Ort und Stelle verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er die nächste Zeit verbringen wird. Einen ähnlichen Fal hatte es in Neumünster erst vor drei Wochen gegeben.

