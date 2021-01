Neumünster

„Ich bin sehr glücklich über die Unterstützung der beiden Marinesoldaten“, sagt Heidi Teichelmann. Endlich könne sie sich nun wieder ganz ihren pflegerischen Aufgaben widmen. Seit Mitte Dezember führt die Pflegefachkraft vom Senioren- und Therapiezentrum Haus Schleusberg Schnelltests an Bewohnern, Besuchern und Kollegen durch. Der eigentliche Test dauere zwar nur 20 Sekunden, die Vor- und Nachbereitung seien jedoch zeitaufwendig, berichtet Heidi Teichelmann.

„Wir sind Oberleutnant Schwarz und Obermaat Godknecht sehr dankbar, dass sie die Schnelltests jetzt für uns übernehmen. Die beiden machen ihre Sache wirklich gut.“

Aktive Beteiligung an der Pandemiebekämpfung

Sichtlich erfreut über das Lob aus berufenem Munde berichten die beiden abkommandierten Marinesoldaten vom Tender "Donau" über ihren ungewöhnlichen Einsatz. „Normalerweise sind wir für die technischen Belange an Bord zuständig“, sagt René Godknecht. „Unsere neue Aufgabe im Pflegeheim macht Spaß. Wir sind hochmotiviert und froh, uns aktiv an der Pandemiebekämpfung beteiligen zu können“, ergänzt sein Kamerad Markus Schwarz. Vom Deutschen Roten Kreuz seien sie durch eine Schulung bestens vorbereitet worden, „und auch die Koordination durch das DRK Neumünster, das die Planung für die hiesigen Pflegeheime übernommen hat, klappt reibungslos“, resümiert Schwarz bereits am ersten Tag.

Landesweit unterstützen 178 Soldaten bei den Schnelltests

„Als die Bitte um Amtshilfe an die Bundeswehr herangetragen wurde, standen wir sofort bereit“, betont Oberstleutnant Peter Behrmann, verantwortlich für den Einsatz der Soldaten in Neumünster. „Wir helfen jederzeit dort aus, wo Hilfe gebraucht wird.“ Landesweit unterstützen insgesamt 178 Soldaten bei der Schnelltestung in Pflegeheimen, sechs von ihnen wurden nach Neumünster abkommandiert.

Der DRK Kreisverband koordiniert den Einsatz der sechs Soldaten, die über das Gesundheitsamt von bisher fünf der insgesamt 18 Neumünsteraner Pflegeheime angefordert wurden. Hintergrund ist ein Landeserlass, nach dem ab Montag Alten- und Pflegeheime auch Besucher auf das Corona-Virus testen müssen, ansonsten erhalten sie keinen Einlass.

Ohne Ausbruch durch die Pandemie

„Die Kontakte unserer Bewohner zu ihren Angehörigen sind uns sehr wichtig“, betont Maureen Zapanta. Schnelltests hat die kommissarische Heimleiterin deshalb bereits angeordnet, als das Neumünsteraner Gesundheitsamt Mitte Dezember die dringende Empfehlung aussprach, „dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 50 regelmäßige Schnelltests vorgenommen werden sollen.“

Seit dieser Zeit werden Mitarbeiter, Bewohner, die das Haus für Spaziergänge verlassen, und Besucher regelmäßig in einem, nahe dem Eingang eingerichteten Schnelltest-Raum getestet. 250 Bewohner leben im Haus Schleusberg, jeder von ihnen darf zwei feste Besucher angeben, die täglich vorbeischauen dürfen. „Im Höchstfall kommen da alleine 500 Besucher zusammen“, sagt Maureen Zapanta. „Bisher sind wir ohne einen Ausbruch durch die Pandemie gekommen und das soll mit Unterstützung der Soldaten auch so bleiben.“