Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) wurden 2018 etwa 1900 ambulante Operationen gemacht, in der Tochtergesellschaft Lehmann-Klinik waren es rund 1300. Die finden künftig alle in dem nagelneuen Ambulanten Operationszentrum (AOZ) im FEK statt, das jetzt an den Start gegangen ist.