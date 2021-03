Busbahnhof soll umziehen

Neumünster

Der Busbahnhof, der seit etwa 30 Jahren zwischen dem Bahndamm und der Bebauung eingeklemmt ist, soll auf die andere Seite des Bahnhofs verlegt werden. Und dafür soll der geschlossene Tunnel unter den Gleisen zur Friedrichstraße hin geöffnet werden.

Der Planungs- und Umweltausschuss (und später auch der Hauptausschuss) gaben am Dienstagabend grünes Licht, dieses Projekt zu verfolgen. Die Ratsversammlung entscheidet dann nächste Woche endgültig, ob der Zob verlegt wird und ob Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) eine Grundsatzerklärung mit der Bahn und Nah SH unterzeichnen soll. Darin werden die Grundzüge des Projekts beschrieben – und vor allem binden sich alle Beteiligten, es auch umzusetzen. Diskutiert wird über das Projekt schon lange.

Im Bahnhof Neumünster wird der Gang zu den Bahnsteigen am Ende durchbrochen

Kernstück der Vereinbarung ist, im Bahnhof den Gang zu den Bahnsteigen am Ende durchzubrechen. Dann stünde man an der Friedrichstraße, derzeit noch in einem Gebäude, das von der Post genutzt wird und abgerissen werden müsste. Das Grundstück mitsamt der ehemaligen Hauptpost gehört schon seit Jahren der Stadt Neumünster.

Auf dem Grundstück wäre dann genügend Platz für einen neuen Busbahnhof – jedenfalls für die Linienbusse der Stadtwerke. Die anderen Regionalbusse blieben am jetzigen Zob. Außerdem könnten endlich vernünftige Parkplätze für Abholer (Kiss & Ride), Fahrrad-Stellplätze und andere Service-Einrichtungen geplant werden. Dauerparkplätze für Bahnpendler sind an der Friedrichstraße aber ausdrücklich nicht geplant, um keine weiteren Autos in die Stadt zu locken.

Neumünsters Busbahnhof könnte endlich zeitgemäß gestaltet werden

Neumünsters Busbahnhof könnte am neuen Ort endlich zeitgemäß gestaltet werden. Das könnte dann auch dazu führen, dass nicht mehr alle Linienbusse gleichzeitig starten und in Kolonne durch die Innenstadt fahren müssen – weil sie jetzt am engen Zob nicht aneinander vorbeifahren können. Stadtbaurat Thorsten Kubiak brachte es im Ausschuss auf den Punkt: „Der Busverkehr würde dort leistungsfähiger, und wir würden sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer einen Mehrwert schaffen, weil die Anbindung an den Fernverkehr besser würde. Damit tun wir auch etwas für den Klimaschutz.“

Ob die ehemalige Hauptpost, in der jetzt das Jobcenter angesiedelt ist, erhalten bleibt oder ebenfalls abgerissen wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Hier zahlt die Post immer noch Miete, obwohl die Räume längst leer stehen.

Ob die alte Hauptpost abgerissen wird, ist noch offen

Die Mitglieder des Bauausschusses lobten die Verwaltung und den Fortgang dieses lang gehegten Wunsches. Nach kurzer Diskussion entschieden die Politiker sich einstimmig dafür. Axel Westphal-Garken (SPD) meinte, es wäre doch schön, „wenn das in zehn Jahren alles fertig sein könnte“.

Wann der Plan wirklich umgesetzt wird, ließ sich Bernd Heilmann, Abteilungsleiter Stadtplanung im Rathaus, dadurch nicht entlocken. „Ich werde hier keine Jahreszahl nennen. Die Bahn ist für uns ein guter und verlässlicher Partner, aber es braucht auch alles seine Zeit“, sagte Heilmann. In der Grundsatzerklärung heißt es immerhin: „Ein Baubeginn der Personenunterführung wird in 2024, eine Inbetriebnahme in 2026 angestrebt.“ Die Fachleute der Bauverwaltung ließen aber durchblicken, dass sie das für einen recht ehrgeizigen Zeitplan halten.

Früher gab es dort einen "Posttunnel"

Bis vor vielen Jahren gab es von der Friedrichstraße aus übrigens schon einmal einen Zugang in den Bahnhof; der damalige „Posttunnel“ ist sogar teilweise noch erhalten. Den nutzten die Post-Mitarbeiter, um Briefe und Pakete zu den Zügen zu bringen. Heute wird auch der Durchgang vom Postparkplatz zum Zob "Posttunnel" genannt.