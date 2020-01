Busfahrer-Streik in Neumünster gestartet

Neumünster

Der Warnstreik im Busverkehr in Neumünster hat am Dienstagmorgen begonnen. In der Stadt fuhr kein Bus, bestätigte der Landesstreikleiter der Gewerkschaft Verdi, Karl-Heinz Pliete: "In Neumünster fährt nichts, es gibt auch keinen Ersatzverkehr."

Er gehe davon aus, dass sich Eltern selbst organisiert haben, um ihre Kinder in die Schule zu bringen. Zwar bedauerte Pliete diesen Aufwand, doch sei es im Rahmen des Warnstreiks nicht zu vermeiden. Noch bis Donnerstag sollen die Busse der Stadtwerke Neumünster Verkehr (SWN) im Betriebshof bleiben. Das Unternehmen hat 80 Busfahrer.

Schleppend laufende Tarifverhandlungen

Anders als beim Streik am 14. Januar 2020 soll diesmal nicht in Kiel, Flensburg und Lübeck gestreikt werden. Mit dem Warnstreik will die Verdi Druck auf die Arbeitgeber machen. Die Gewerkschaft begründete ihr Vorgehen mit schleppend verlaufenden Tarifverhandlungen.

Verdi Nord fordert in den laufenden Tarifverhandlungen im Bereich TV-N eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde ab dem 1. Januar 2020 – das entspricht 349 Euro pro Monat.

Verhandlungen werden im Februar fortgesetzt

Bei der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag wurde von der Arbeitgeberseite laut Verdi "keine ausreichende Grundlage in Richtung eines ernstzunehmenden Angebots erreicht". Deshalb werde nun wieder gestreikt.

Verdi und KAV wollen die Verhandlungen am 7. Februar 2020 in Flensburg fortsetzen.

Vorwürfe gibt es auf beiden Seiten

"Wenn sich die Arbeitgeberseite nicht bewegt, dann bewegt sich in Neumünster auch nichts", sagte Frank Schischefsky, Pressesprecher von Verdi Nord.

Die Gegenseite wies diesen Vorwurf allerdings entschieden zurück: "Dass wir uns nicht bewegt haben, stimmt nicht", entgegnete Wilfried Kley, Verbandsgeschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands. Man habe in der letzten Verhandlungsrunde nicht nur Nein gesagt. Details könne er allerdings nicht nennen, da beide Seiten Stillschweigen vereinbart hätten. Kley hält deswegen einen dreitägigen Streit für überzogen und unverhältnismäßig: "Man trifft die Bürger damit sehr."

Ähnlich äußerte sich die Leiterin der SWN-Verkehrsabteilung, Sonja Kessal. Man habe sich zu weiteren Verhandlungen bereit erklärt. Der Streik sei nicht nachvollziehbar. Das Unternehmen befördert nach eigenen Angaben zwischen 8.000 und 10.000 Menschen pro Tag.

Protestmarsch in Neumünster geplant

Am Mittwoch planen die Busfahrer in Neumünster einen Protestmarsch. Laut Streikleiterin Sabine Flechtner ziehen die Busfahrer ab 9 Uhr vom Betriebsgelände vor das Rathaus Neumünster.

Mit von der Partie wird auch Busfahrer Andreas Hirt sein. "Ich wünsche mir, dass die kapieren, dass wir Facharbeiter sind und keine Hilfsarbeiter. 100 oder 120 Euro im Monat mehr, das wäre ja schon mal was."

Von KN/RND