Der CDU-Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein erwächst immer mehr Konkurrenz aus der eigenen Partei. Der Kreisvorsitzende der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Neumünster, Dirk-Justus Hentschel, will am kommenden Freitag gegen Bernstein antreten und sich um die Kandidatur bewerben.