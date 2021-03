CDU für Corona-Modellregion Neumünster

Neumünster

Die CDU Neumünster bittet ihren Parteifreund, Oberbürgermeister Olaf Tauras, bei der Landesregierung ein entsprechendes Interesse anzumelden. „Uns ist bewusst, dass Neumünster derzeit einen hohen Inzidenzwert hat. Gerade das macht Neumünster aber unserer Meinung nach als Modellregion interessant“, teilte CDU-Ratsherr Hauke Hahn mit.

"SPD und Grüne hielten ein schnelles Konzept für nicht notwendig"

In den Modellregionen solle erprobt werden, wie mit Testen, Impfen, Kontaktnachverfolgung und Analyse weitere Neuinfektionen vermieden werden können. „Ein Konzept zu diesen Themen haben wir bereits in der letzten Ratsversammlung gefordert und beantragt. Leider hielten insbesondere SPD und Grüne ein schnelles Konzept für die Bekämpfung der Pandemie in Neumünster für nicht notwendig“, so Hahn.

Lesen Sie auch:Nach MPK - FDP-Fraktionschef: "Schleswig-Holstein als Modellregion prädestiniert"

Die CDU in Neumünster habe schon lange begleitende Maßnahmen bei der Bekämpfung der Pandemie gefordert. „Wir haben uns bereits vor der ganztägigen Ratsversammlung für Schnelltests für alle Teilnehmer eingesetzt. Die wurden jedoch vom Gesundheitsamt als nicht sinnvoll eingeschätzt. Wir finden eine solche Modellregion mit der vielversprechenden Kombination aus Tests, Impfen und Kontaktverfolgung sehr interessant“, sagte der Fraktionsvorsitzende Gerd Kühl.