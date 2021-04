Auch wenn die schärferen Corona-Regeln wegen der Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in Neumünster erst ab Montag greifen, will die CDU ihren Wahlkampfstand für die OB-Wahl am 9. Mai an diesem und dem folgenden Sonnabend ausfallen lassen. OB Olaf Tauras will damit "mit gutem Beispiel vorangehen".