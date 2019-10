Cabrio-Schwimmhalle öffnet wieder

Nächste Woche werden Arbeiten am Gasnetz in der Heinz-Köster-Straße beginnen und die Fernwärme-Umstellung in der Johannisstraße beendet. Die Johannis- und die Rendsburger Straßen sollen am 25. Oktober wieder freigegeben werden. Die Heinz-Köster-Straße wird am 21. Oktober für vier Wochen zur Einbahn.