Neumünster

Seit der Eröffnung im Sommer 2018 hatte das Kieler „mmhio“ das Café in dem digitalen Kompetenzzentrum der KN betrieben. „Das mmhio ist ein sehr gutes Konzept, aber wir wollten uns hier vor Ort mit dem Angebot stärker an der Region rund um Neumünster orientieren“, sagt Carmen Heieis, Leiterin Neue Geschäftsfelder der KN und Chefin des Update.

Anika Langenberg-Buchheim steht am Tresen

Als Koordinatorin ist Anika Langenberg-Buchheim mit viel Elan an den Start gegangen. Sie ist gelernte Hotelfachfrau, hat bereits 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Gastronomie und auch schon ein eigenes Café betrieben. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und habe auch schon einige Ideen“, sagt sie.

Täglich Frühstück und Mittagstisch

So bietet sie täglich ein Frühstück an. Der täglich wechselnde Mittagstisch wird vom Johann & Amalia geliefert, dem Restaurant in der Stadthalle. Ein Angebot von Snacks und Kuchen ist ebenfalls täglich frisch im Angebot.

Kaffee kommt aus Neumünster

Das Wichtigste in einem Café ist aber natürlich der Kaffee, und der wird jetzt von der Neumünsteraner Rösterei Holstein-Kaffee geliefert. Ganz wichtig: Alle Waren werden in Neumünster und Umgebung eingekauft.

Dabei wird darauf geachtet, dass die Lebensmittel möglichst fair gehandelt und überwiegend in Bio-Qualität hergestellt sind. Künftig wird es aber neben einem vegetarischen Angebot auch immer wieder Gerichte mit Fleisch geben.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr.

