Neumünster

Wem es da in den Fingern juckt, der muss die alte Carrerabahn aber noch nicht direkt vom Dachboden holen... "Auch wenn das vermutlich jeder aus seiner Kindheit kennt, ist das Carrerafahren schon längst kein Spiel mehr nur für die Kleinen", heißt es in der Pressemitteilung des Northland Racecenters Neumünster, Haart 224, zum Tag der offenen Tür am 31. Oktober. Doch ist die Miniaturrennbahn heute denn überhaupt noch was "für die Kleinen"?

Northland Racecenter seit 13 Jahren in Neumünster

"Doch, doch", sagt Michael Kramer vom Northland Racecenter. "Wir veranstalten viele Kindergeburtstage und jeden ersten Sonntag im Monat findet das Familyrace statt." Viele Kinder würden aber dann doch über ihre Väter in das Renncenter kommen, die wohl aus Nostalgie und glücklichen Kindheitserinnerungen nicht vom Carrera-Auto loskommen. So sind im Northland Racecenter Rennfahrer aller Altersklassen anzutreffen. Betrieben wird das Center von einer Interessengemeinschaft, die sich vor 25 Jahren in Kiel gegründet hat. Seit 13 Jahren ist der Klub in Neumünster beheimatet.

Jeder ist zum Mitfahren eingeladen

Um 11:00 Uhr starten am Tag der offenen Tür die Rennen auf der sechsspurigen und 35 Meter langen Carrerabahn und der fünfspurigen, 36 Meter langen Holzbahn. Mitfahren darf jeder, Regler und Fahrzeuge werden gestellt und der Eintritt ist frei. Profis dürfen jedoch auch ihre eigenen Fahrzeuge in den Größen 1:43, 1:32 oder 1:24 mitbringen.

Lesen Sie hier mehr aus Neumünster und Umgebung