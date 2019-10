Neumünster

Zahlreiche Schüler hatten über Kopf- beziehungsweise Halsschmerzen und Husten geklagt - der Auslöser für den Vorfall an einer Berufsschule in Neumünster am Donnerstag bleibt weiter unklar. Die Ermittlungen dazu dauerten an, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach Polizeiangaben haben alle Berufsschüler das Krankenhaus wieder verlassen. Insgesamt waren 75 Berufsschüler betroffen.

Feuerwehr und Polizei waren gegen Mittag wegen Chemikaliengeruchs an die Theodor-Litt-Schule gerufen worden. Messungen der Feuerwehr bestätigten aber weder eine freigesetzte Chemikalie, noch gab es eine Bestätigung für einen möglichen Pfeffersprayeinsatz. Der betroffene Schultrakt wurde intensiv gelüftet.

Von RND/dpa