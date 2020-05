Wohnungsbrand endete glimpflich

Neumünster

In der Christianstraße in Neumünster ist am Sonnabend gegen 11.45 Uhr ein Feuer aus unbekannten Gründen ausgebrochen. Da sich noch eine Person in der Wohnung aufhalten sollte, alarmierte Einsatzleiter Kai Tabbert zusätzlich die Technische Einsatzleitung, drei freiwillige Feuerwehren (Neumünster-Mitte, Tungendorf Stadt und Dorf) sowie den diensthabenden B-Dienst nach.

Unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Dabei stellte sich heraus, dass sich keine Person mehr in der Wohnung aufhielt. Somit gab es auch keine Verletzten.

Anzeige

Die Christianstraße in Neumünster musste während der Löscharbeiten für rund eine Stunde gesperrt werden. Das Gebäude wurde entlüftet. Da auch bei den Feuerwehren in Corona-Zeiten Sicherheis- und Hygienekonzepte greifen, waren alle Einsatzkräfte mit Mund-Nasenschutz ausgestattet.

Weitere KN+ Artikel

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Neumünster lesen Sie hier.