Hazel Brugger kommt in die Stadthalle

Neumünster

Hazel Brugger ist wieder da, und macht auch in Neumünster halt. In ihrem neuen Programm "Tropical" spricht sie über die großen Themen dieser Welt: Welches sind die besten Drogen? Was hilft bei Schlafstörungen, und warum sind Rechtspopulisten die besseren Liebhaber? Gewohnt trocken und unaufdringlich öffnet die Comedian ihrem Publikum die Tür in ihre Gedankenwelt.

Die heute-show machte Hazel Brugger bekannt

Die gebürtige US-Amerikanerin wuchs in der Nähe von Zürich auf, ging dort zur Schule und auf die Universität - brach ihr Philosophiestudium jedoch ab. Stattdessen zog es sie auf die Bühne: Schon mit 17 begann sie mit dem Poetry Slam. In Deutschland wurde sie vor allem wegen ihrer Auftritte als Außenreporterin in der politischen Satiresendung heute-show bekannt.

Hazel Brugger tourt mit "Tropical" durch Deutschland , Österreich und die Schweiz

2015 ging sie mit ihrem ersten eigenen Programm " Hazel Brugger passiert" auf Tour. Mit ihrem zweiten Soloprogramm "Tropical" reist die Gewinnerin des Deutschen Kleinkunstpreises und des Deutschen Comedypreises aktuell durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets für die Show im Festsaal der Stadthalle Neumünster am Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr gibt es ab 29,55 Euro.

