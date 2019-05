Neumünster

Im Kreditgeschäft mit Privatkunden haben niedrige Zinsen und die gute wirtschaftliche Lage das Wachstum in Neumünster angekurbelt. „Wir haben 2018 mehr neue Ratenkredite ausgereicht und das Neugeschäft mit Immobilienfinanzierungen ausgeweitet. Insgesamt verwaltete die Commerzbank in Neumünster zum Jahresende Kredite von rund 90 Millionen Euro", so Grünberg.

Anlegen statt sparen

Bei der Geldanlage verschenkten viele Menschen aber weiterhin Geld, es werde weiter zu Niedrigzinsen gespart. Grünberg: "Mehr als 64 Millionen Euro liegen allein bei uns praktisch unverzinst auf Konten.“ Dabei gelte auch 2019: Wer Vermögen erhalten wolle, müsse anlegen statt sparen.

Auch der Geschäftsbereich Unternehmerkunden wird weiter in Neumünster bedient. Im nördlichen Schleswig-Holstein werden rund 17.000 Kunden betreut, Tendenz steigend (plus 1700 Kunden in den letzten drei Jahren), so das Unternehmen.