Gildekönig muss länger regieren

Philipp Oldehus hofft, dass sich die Coronakrise bis zum September entschärft haben wird. Dann könnten zumindest die Generalversammlung und das Vogelschießen nachgeholt werden. Das könne aber erst später entschieden werden.

Die Termine standen schon lange fest: Am 4. Mai hätte das Gildebier verkostet werden sollen, an Himmelfahrt (21. Mai) wäre die 442. Generalversammlung gewesen, und am Mittwoch nach Pfingsten (3. Juni) wollten die 199 Gildebrüder in den Tierpark marschieren, um beim Vogelschießen ihren neuen König zu ermitteln.

Majestät Jörg Koepsell muss in Neumünster nun länger regieren

Nun muss Majestät Jörg Koepsell noch etwas länger regieren als die üblichen zwei Jahre: „Seine Amtszeit wird einfach verlängert. Er ist damit natürlich auch einverstanden“, sagte Kapitän Philipp Oldehus. Das ist in der 442-jährigen Geschichte der Jacoby-Gilde übrigens schon mehrfach vorgekommen – nämlich immer dann, wenn Kriege dazu führten, dass ein Vogelschießen gar nicht stattfinden konnte.

2021 ist die Bürgergilde an der Reihe - eigentlich

Die Gildewochen 2020 komplett ausfallen zu lassen und erst im nächsten Jahr auf den Vogel zu schießen, ist für Oldehus nur im größten Notfall eine Option. „Wir kämen uns mit der Schwestergilde ins Gehege, denn 2021 ist die ja mit dem Vogelschießen an der Reihe“, sagte er.

