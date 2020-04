Besucher sollen Masken tragen

Neumünster

„Unsere Achillesferse ist der Wachtmeisterdienst im Amtsgericht", teilt Direktor Andreas Martins mit. Trotz einer vorsichtigen schrittweisen Rückkehr zum Normalbetrieb müssten die Wachtmeisterinnen und Wachtmeister weiterhin im Schichtdienst arbeiten. Zu ihren Aufgaben gehört die Überwachung des gesamten Besucherverkehrs in dem Gerichtsgebäude. Sie seien deshalb permanent Personenkontakten ausgesetzt. "Hätten wir hier einen Verdachtsfall und die Wachtmeisterei wäre vollständig besetzt, müssten wir alle in Quarantäne schicken – dann müssten wir das Amtsgericht schließen“, schildert der Direktor die Konsequenzen.

Amtsgericht bleibt bei Einschränkungen

Das Amtsgericht in Neumünster bleibe deshalb bei den seit dem 16. März geltenden Regelungen. Danach soll der Zugang zum Gericht für Personen, die keine Justizbediensteten sind, auf das absolut notwendige Minimum beschränkt werden. Sie dürften das Gericht grundsätzlich nur zur Wahrnehmung von Terminen, zu denen sie geladen worden sind, betreten. Das gelte auch für Rechtsanwälte und andere externe Organe der Rechtspflege, so die Mitteilung des Gerichts.

Besuch von öffentlichen Verhandlungen weiter gestattet

Der Besuch von öffentlichen Verhandlungen bleibt weiterhin grundsätzlich gestattet. Um die für den Infektionsschutz notwendigen Sicherheitsabstände einhalten zu können, werde die Besucherzahl in den jeweiligen Sitzungssälen allerdings deutlich begrenzt. Der Zugang zum Amtsgericht erfolgt bis auf Weiteres ausschließlich über den Haupteingang des Altbaus in der Boostedter Straße. Der zweite Eingang in der Gerichtsstraße wird geschlossen.

Besucher müssen einen Fragebogen ausfüllen

Das Personal der Wachtmeisterei soll die Besucher beim Betreten des Amtsgerichts leiten. Die Weisungen der Wachtmeister seien bei dieser Einlasskontrolle unbedingt zu befolgen, betont das Gericht. Dazu gehöre auch, dass Besucher einen Fragebogen auszufüllen müssen. Personen, die wegen vorangegangener Reisen oder Kontakten zu Infizierten zu Risikogruppen gehören, ist der Zugang zum Amtsgericht untersagt. Besuchszeiten im Amtsgericht sind wochentags von 8.30 bis 12 Uhr.

Anträge sollten schriftlich eingereicht werden

Wegen der Einschränkungen werden im Gericht nur noch eilige und nicht aufschiebbare Anträge aufgenommen, so die Mitteilung weiter. Anträge auf Beratungshilfe, auf Erteilung von Apostillen oder Legalisationen, auf Testamentseröffnung oder Testamentshinterlegung, in Betreuungsangelegenheiten und auf Erteilung von Grundbuchauszügen seien bis auf Weiteres schriftlich zu stellen.

Verschiedene Antragsformulare können auf der Internetseite https:/www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz heruntergeladen werden. Termine werden aktuell nicht vergeben. Für telefonische Anfragen steht die Hotline 04321-940209 zur Verfügung.

Lesen Sie auch: Das Amtsgericht Kiel nimmt seinen Betrieb in der Corona-Pandemie behutsam wieder auf.

