Es war kein Gang durch eine Geisterstadt, aber deutlich ruhiger war es schon in der Innenstadt von Neumünster. Am ersten Tag des Corona-Stopps war nur noch in Apotheken, Frisörläden, Optik- und Hörgeräte-Geschäften, Backshops und Supermärkten Betrieb. Das Leben in der City fror nur langsam ein.