Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster hat auf die hohen Corona-Zahlen reagiert und ein Besuchsverbot erlassen. "Aufgrund des erhöhten Inzidenzwertes von über 50 am Wochenende in Neumünster haben wir uns dazu entschlossen", teilte die Klinik mit. Das Verbot gilt von Dienstag an.