Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) richtet kurzfristig den ersten "Blutspende-Hotspot" in Schleswig-Holstein ein. In den Holstenhallen Neumünster wird man ab Mittwoch (18. März) täglich Blut spenden können. Der Grund ist die Coronakrise und der eventuell bald große Bedarf an Blutkonserven.