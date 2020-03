Lesen in Zeiten der Corona-Krise

Neumünster

„Es geht uns nicht um Umsatzsteigerung“, betont Tina Krauskopf. „Es geht schlicht ums Überleben. Wenn die Leute, jetzt da alle Geschäfte schließen mussten, vor Ort bestellen, hält man die Region am Leben“, sagt die Geschäftsführerin der unabhängigen Buchhandlung. „Es wird ja ein Leben nach der Corona-Krise geben, und dann wollen wir alle hier noch Arbeit haben.

Büchertipps per Telefon

Tina Krauskopf und ihr fünfköpfiges Team haben sich gut gerüstet. Auch wenn Kunden die Buchhandlung seit Mittwoch nicht mehr betreten dürfen, ist das Geschäft wochentags von 10 bis 16 Uhr besetzt. In dieser Zeit beraten die Buchhändler telefonisch über Neuerscheinungen, versorgen ihre Kunden mit Lesetipps und verpacken die bestellten Bücher für den Postversand.

„Bei Amazon bestellte Bücher brauchen momentan über eine Woche, um beim Kunden zu sein. Wir verschicken unsere Bücher noch am Tag der Bestellung oder, wenn wir sie nicht vorrätig haben, am Tag darauf, wenn sie uns vom Großhändler erreichen. Bei den Verlagen gibt es momentan keine Lieferschwierigkeiten“, sagt Tina Krauskopf.

Bestellungen über alle Kanäle

Sämtliche Bestellungen können telefonisch, per E-Mail, über Facebook und Instagram sowie über den Onlineshop der Buchhandlung aufgegeben werden. „Bei letzterem ist es wichtig, die Option ‚Abholung in der Buchhandlung’ zu wählen“, sagt die Geschäftsführerin. „Niemand muss sein Buch bei uns an Tür abholen. Wir werden die Bücher selbstverständlich verschicken“. Ohne die Option verzögere sich der Transport jedoch unnötig.

Geteilte Stimmung in menschenleerer Buchhandlung

Mit der ungewohnten Stimmung in der menschenleeren Buchhandlung gehen die vier anwesenden Buchhändler ganz unterschiedlich um. „Wir müssen vieles organisieren, unsere Stammkunden erkundigen sich per Telefon nach den Bestellregularien, betonen, wie wichtig ihnen Bücher gerade in der jetzigen Situation sind oder fragen einfach nach, wie es uns geht“, sagt Jan Willem Bülck. „Die persönliche Anteilnahme tut gut“, sagt der Fachmann für Kinder- und Jugendbücher. Seinen Kommentar zur jetzigen Krise hat er auf einer Rolle Klopapier verewigt: „Corona… Scheiß drauf!“ steht dort in großen Lettern geschrieben.

Buchhändlerin führt ein Quarantäne-Tagebuch

„Meine Stimmung schwankt“, sagt Tina Krauskopf. „Mal könnte ich mich in die Ecke setzen und heulen, kurz darauf bin ich euphorisch und denke: Da müssen jetzt alle durch. Mit Engagement und neuen Ideen werden wir es gemeinsam schaffen“. An guten Ideen mangelt es dem Krauskopf-Team auch in harten Zeiten nicht.

Jan Willem Bülcks aktueller Lesetipp heißt: „Speisekammer. Vorräte einfach selbst gemacht“, Tina Krauskopf empfiehlt den gerade erschienenen Roman „Offene See“ des englischen Autors Benjamin Myers.

„Lesetipps wird es auf unserer Internetseite auch weiterhin geben“, verspricht sie. „Außerdem werden wir auf Facebook ein Quarantäne-Tagebuch führen. Die Leute sollen wissen: Wir sind da. Bücher gehören zur Grundversorgung.“

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster