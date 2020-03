Corona: Das Leben friert nur langsam ein

Neumünster

Am Vormittag musste der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt allerdings manche Einzelhändler und Gastronomen noch sanft daran erinnern, dass sie schließen müssen.

Kurz vor Mitternacht hatte Oberbürgermeister Olaf Tauras ( CDU) am Dienstag die Verfügung erlassen, mit der nach den Beschlüssen der Landesregierung zu rechnen gewesen war. Der Einzelhandel und Restaurants sind geschlossen; nur noch Lieferdienste dürfen ihre Arbeit machen. Eine Grauzone scheint manch Imbiss zu sein, der auch Mittwochabend noch geöffnet war. „Es ist nur auf telefonische Bestellung und ohne Kontakt zwischen Wirt und Kunde erlaubt“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz.

Designer-Outlet Neumünster ist zu

Das Designer-Outlet-Center (DOC) ist zu. In der Holsten-Galerie kann man in aller Ruhe spazieren gehen und in tote Schaufenster gucken. Nur der Supermarkt, die Apotheke, Drogerie und Reformhaus sowie der Tabakladen und die Bäcker dürfen verkaufen.

„Meine Kosten laufen weiter"

Klaus-Moritz Ruser macht sich Sorgen und rechnet damit, dass er in den nächsten Wochen viel Geld in sein (abgeschlossenes) Fotofachgeschäft an der Lütjenstraße stecken muss. „Meine Kosten laufen ja weiter. Aber ich habe sämtliche Bestellungen neuer Ware storniert“, sagte er. Beim Arbeitsamt hat er sich nach den Regeln für Kurzarbeit für seine Mitarbeiter erkundigt. Ob er etwas erhält und vor allem wann – das steht für ihn in den Sternen. Ruser: „Ich rechne aber mit Hilfe des Staates – von wo auch immer.“

Ware im Wert von 8000 Euro verschenkt

Maike Homfeldt hat am Mittwoch Blumen im Wert von 8000 Euro verschenkt, bevor sie ihren „ Blume 2000“ am Großflecken zugesperrt hat. „Es verkommt ja sonst alles. Ich habe Stammkunden, Freunden und Nachbarn eine Freude gemacht“, sagte sie. Die letzte französische Tulpe hat Maike Homfeldt sich mit nach Hause genommen.

Klitzekleines Glück im Unglück hatte Tina Krauskopf: Sie bekam eine Sondergenehmigung von der Stadt, dass sie gestern noch ihre Buchhandlung öffnen durfte, damit Bestellungen vom Vortag abgeholt werden konnten.

"Kauft nicht online eure Kleidung"

Die Sorge vieler Einzelhändler bringt ein Schild in der Hold-Boutique am Großflecken auf den Punkt: „Wenn ihr die nächsten Wochen viel zu Hause bleibt, kauft nicht online eure Kleidung. Wartet, bis die Einzelhändler wieder öffnen und helft denen, diese Krise zu bewältigen und die Arbeitsplätze eurer Nachbarn und Freunde zu retten.“

