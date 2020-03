Dringender Aufruf zur Blutspende

Neumünster

Nach Einschätzung von Prof. Dr. Torsten Tonn, medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, ist die Lage äußerst angespannt: „Die Versorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten ist derzeit noch auf niedrigstem Niveau gesichert, aufgrund der Infektions-Dynamik rund um die weitere Ausbreitung des Coronavirus kann sich dies jedoch in kurzer Zeit grundlegend ändern. Sollten in den kommenden Tagen nicht genügend Blutspenden eingehen, wäre die Patientenversorgung innerhalb kurzer Zeit nicht mehr lückenlos abgesichert.“

Vor der Blutspende wird jetzt Temperatur gemessen

Es besteht für Blutspender kein gesteigertes Risiko, sich auf DRK-Blutspendeterminen mit dem Virus anzustecken. Am Eingang wird jetzt die Temperatur des potenziellen Senders gemessen und er wird gefragt, ob er in Risikogebieten war oder Kontakt zu infizierten Menschen hatten. Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen werden generell nicht zur Blutspende zugelassen, so der Blutspendedienst.

Sondertermine in Neumünster

Um die Kühlschränke aufzufüllen, hat das DRK jetzt zwei Sondertermine in dieser Woche angesetzt, nämlich am Mittwoch und Donnerstag, 18./19. März, jeweils von 14 bis 18 Uhr im DRK-Haus an der Schützenstraße 14 - 16. Der nächste reguläre Termin ist dort am Freitag, 20. März, ebenfalls von 14 bis 18 Uhr.

